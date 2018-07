Após internação, técnico do Watford prefere deixar cargo

Duas semanas depois de ser internado em um hospital com dores no peito, o técnico Oscar Garcia decidiu deixar seu cargo no Watford, que este ano disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês. O clube e o treinador não divulgaram os resultados dos exames aos quais ele foi submetido durante os 10 dias de internação.

Ex-jogador do Barcelona, Oscar Garcia, de apenas 41 dias, levou o Brighton & Hove Albion até os playoffs da segunda divisão inglesa na temporada passada e chegou ao Watford no começo do mês. Treinou o time em apenas uma partida antes de ser internado com dores no peito. Ele deixou o hospital na segunda-feira da semana passada e esperava-se que retomasse suas funções aos poucos.

Nesta segunda, porém, o Watford revelou que o treinador preferiu dar uma pausa na sua carreira e será substituído pelo escocês Billy McKinlay, que vinha trabalhando como seu assistente. De acordo com o clube, Oscar Garcia participou da escolha do treinador e vai deixar sua equipe técnica no Watford.