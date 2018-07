Após intoxicação alimentar, Audax/Corinthians tem jogo adiado para quinta

A Conmebol anunciou nesta terça-feira as novas datas das partidas do Grupo C da Libertadores Feminina, que teve a primeira rodada adiada por causa de uma intoxicação alimentar generalizada entre as quatro equipes da chave. Uma delas é o Audax/Corinthians, que, assim, estreará na competição nesta quinta.

+ Jogo do Audax/Corinthians na Libertadores feminina é suspenso por intoxicação alimentar

+ Taubaté supera o Corinthians e leva o tetra no Paulista de vôlei

Marcado para a segunda-feira, o duelo entre Sportivo Limpeño, do Paraguai, e Audax/Corinthians, em Assunção, foi suspenso pela Conmebol horas antes de seu início. Isso porque jogadoras de ambas as equipes, que estavam concentradas no mesmo hotel na cidade, foram diagnosticadas com intoxicação alimentar.

Pelo mesmo motivo, o confronto entre Independiente Santa Fe-COL e Deportivo Ita-BOL, igualmente marcado para segunda, também fosse suspenso.

Somente nesta terça a Conmebol voltou a se manifestar sobre o caso e marcou as duas partidas para esta quinta-feira, no Estádio La Arboleda, em Assunção. Na sequência, o Corinthians volta a campo no sábado, para encarar o Deportivo Ita, e fecha a participação na primeira fase na terça que vem, contra o Independiente Santa Fe.