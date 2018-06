Após investigação da FA, Firmino se livra de acusação de racismo

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) descartou nesta quarta-feira acusar o brasileiro Roberto Firmino de racismo. O jogador era investigado pela entidade após um desentendimento com Mason Holgate no clássico entre Liverpool e Everton, no último dia 5 de janeiro, pela Copa da Inglaterra.

"Tendo considerado todas as evidências disponíveis, consideramos que não é o suficiente para abrir uma acusação contra Firmino. No entanto, estamos completamente satisfeitos porque a alegação foi feita em completa boa fé por Holgate e não há sugestão de ter sido uma alegação falsa ou maliciosa intencionalmente", explicou a entidade.

Aos 40 minutos daquela partida, Firmino se irritou com Holgate após ter sido empurrado pelo rival já fora do gramado. O brasileiro esbravejou com o inglês, que, após alguns xingamentos proferidos pelo jogador do Liverpool, se mostrou bastante irritado.

Holgate reclamou para o árbitro, que relatou na súmula a alegação do jogador de ter sido ofendido racialmente. As câmeras de televisão, no entanto, flagraram apenas Firmino xingando o adversário em português: "Você é louco, filho da p...".

"Nós coletamos depoimentos de 12 jogadores e dirigentes de ambos os times, do árbitro e do quarto árbitro. Ninguém ouviu diretamente as palavras alegadamente ditas por Firmino. O atacante foi entrevistado formalmente pela FA e disse que insultou Holgate em português, mas negou categoricamente ter utilizado linguagem discriminatória", comentou a FA.