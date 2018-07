Após ir bem no último Italiano, Atalanta contrata meia esloveno da Fiorentina

Depois da boa campanha realizada na edição passada do Campeonato Italiano, no qual terminou no quarto lugar e garantiu classificação para a próxima Liga Europa, a Atalanta anunciou oficialmente nesta quarta-feira o seu primeiro reforço para a temporada 2017/2018 do futebol do Velho Continente.

Trata-se do meia esloveno Josip Ilicic, de 29 anos, que estava defendendo a Fiorentina e foi contratado para jogar pela terceira equipe italiana diferente em sua carreira. Antes de vestir a camisa do time de Florença, o atleta atuou pelo Palermo, rebaixado para a segunda divisão no último Campeonato Italiano.

Ilicic já disputou 44 partidas com a camisa da seleção da Eslovênia e na temporada passada da Série A italiana esteve presente em 30 partidas da Fiorentina, marcando cinco gols pela equipe que terminou a competição na oitava posição.

O jogador esloveno irá participar na próxima temporada do retorno da Atalanta à Liga Europa, torneio que o clube não disputa há 26 anos. Ele está no futebol italiano desde 2010, quando foi contratado junto ao Maribor, time que defendia em seu país.

O clube de Bérgamo não revelou os valores da transação que tirou Ilicic da Fiorentina, mas a imprensa italiana noticiou que o negócio girou em torno de 5,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 20,6 milhões).