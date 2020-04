Após irritação de Neuer, dirigente do Bayern se diz otimista em renovação de contrato

A irritação do goleiro e capitão Manuel Neuer com os boatos na imprensa da Alemanha sobre a sua renovação de contrato com o Bayern de Munique parece ter repercutido na direção do clube. Nesta segunda-feira, o diretor esportivo Hasan Salihamidzic disse estar otimista em relação ao assunto, revelando que as diferenças "foram esclarecidas internamente".

"Espero que possamos renovar o contrato de Manuel", disse o ex-jogador da seleção da Bósnia-Herzegovina, de 43 anos, sobre a situação do goleiro, cujo contrato termina em junho de 2021, em entrevista ao jornal alemão Die Welt.

Neuer já havia demonstrado irritação com os boatos sobre a sua renovação de contrato com o clube bávaro. Segundo as mais recentes notícias, as conversas para extensão do arqueiro de 34 anos com o time estagnou nas últimas semanas. "Todas as conversas que eu tenho tido desde que eu estou aqui têm sido confidenciais. Nunca nada foi vazado", declarou o goleiro, na semana passada, em entrevista ao jornal alemão Bild.

"Mas agora detalhes sobre as recentes conversas estão constantemente aparecendo na mídia e são frequentemente mentirosos. Isso me irrita. Isso não é algo que eu estou acostumado no Bayern", completou. Os comentários sinceros do experiente goleiro ocorrem em meio a relatos generalizados de que suas atuais negociações de contratos chegaram ao limite.

Neuer, que ajudou a seleção da Alemanha a conquistar a Copa do Mundo de 2014, foi nomeado como o melhor goleiro do mundo quatro vezes. Sofreu apenas 191 gols em 373 jogos pelo Bayern de Munique, desde que saiu do Schalke 04 (clube que o revelou) em 2011, além de ter feito 92 jogos pela equipe nacional.