Após jejum de vitórias, Goiás busca evolução em Santa Catarina

O Goiás enfrenta a Chapecoense, neste sábado, às 21 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 12.º lugar com 23 pontos, o time alviverde venceu o Atlético Paranaense, na última rodada, após uma série de cinco rodadas sem vitória.

O resultado trouxe alívio para a equipe e o seu treinador, Ricardo Drubscky, mas não garantiu a reação na competição. "Podemos evoluir", afirmou o técnico. "Mas precisamos de reforços e não há recursos financeiros para o Goiás fazer as contratações".

Enquanto não chegam os reforços, o jovem atacante Erik, de 20 anos, segue como salvador da pátria alviverde após marcar os três gols da vitória sobre o Atlético. Para enfrentar a Chapecoense, ele foi escalado. Mas há dúvida se formará dupla de ataque com Thiago Real ou Samuel.

Uma equipe que faz poucos gols fica mais distante das vitórias. Pressionada pelos clubes que ocupam a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e com o terceiro pior ataque da competição (13 gols), a Chapecoense vai mudar a disposição tática para enfrentar o Goiás, neste sábado, às 21 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), em partida válida pela 19.ª rodada.

Para melhorar o aproveitamento ofensivo, os catarinenses podem deixar o esquema tático 4-5-1 e apostar em dois meias de armação e dois atacantes diante do clube esmeraldino de Goiás.

As derrotas para Cruzeiro e Botafogo nos dois últimos jogos reaproximaram a Chapecoense da zona da degola e ligaram o alerta no clube. Na 15.ª colocação, com 19 pontos, a equipe busca uma vitória para se manter distante da Série B em 2015. "A gente tem a necessidade de uma vitória e vamos mexer. Essas mudanças são para buscar a vitória, mas de maneira equilibrada. A gente não pode fazer um jogo arriscado", disse o técnico Celso Rodrigues.

Ao que indicou o treinador durante a semana, o time terá mudanças em todos os setores. O zagueiro Rafael Lima está lesionado e dá lugar a Douglas Grolli, o lateral-esquerdo Rodrigo Biro volta ao time titular, o volante Diones ocupa a vaga de Abuda, que cumpre suspensão, e Bruno Rangel terá a companhia de Tiago Luis no ataque.