Após jogar bem, Pato tem atuação exaltada por Tite

SÃO PAULO - Alexandre Pato, enfim, jogou bem neste domingo, no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, no Pacaembu, depois de várias atuações discretas pelo Corinthians. Fez gol e foi bastante elogiado por Tite, que destacou que o bom futebol do atacante foi resgatado e a sua importância para a equipe.

"Se o cara está em situação difícil, é preciso resgatá-lo. É com o Pato uma hora, com o preparador físico outra hora, com outra pessoa depois. Se o grupo não fizer isso, vai perder um cara toda hora. Ele cresceu e vai crescer ainda mais no nível de competitividade. Ajudou na nossa linha de marcação adiantada. O que a gente roubou de bola na intermediária ofensiva foi incrível. A gente sabe o poderio que ele tem, a capacidade de finalização", disse Tite.

O treinador fez questão de dar um abraço em Pato para parabenizá-lo pela boa atuação deste domingo. "Procuro ser justo, correto, às vezes duro, mas querendo o bem. Sou um cara muito chato e cobro muito, porque entendo que assim a gente pode crescer."

VELOCIDADE

Pato foi titular contra o Vitória porque Guerrero está com a seleção peruana, e a tendência é que ele comece jogando novamente na quarta-feira, quando o Corinthians enfrenta o Fluminense no Maracanã.

"Com ele em campo é sempre uma bola mais na velocidade, e não a bola de pivô. Tu vês a mobilidade que o time tem com ele, Romarinho e Emerson. O time fica muito veloz", elogiou Tite.

RALF

Já o volante Ralf, que abriu o placar para o time corintiano, admitiu que nem lembrava mais quando tinha balançado as redes pela última vez - o gol anterior do volante foi em 8 de setembro, contra o Grêmio, no Pacaembu. Ele marcou pela sexta vez com a camisa corintiana, mas ele deixou de lado os méritos pelo gol e enfatizou que o importante foi a vitória.

"(Fazer gols) Não é o meu forte, meu trabalho é evitar os gols dos adversários, mas foi um gol importante para ajudar a equipe. Não só o meu, como também o do Pato. O mais importante é ganhar os três pontos. Temos de fazer o nosso papel e foi o que fizemos jogando em casa", ressaltou.