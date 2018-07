Após jogar com dores e salvar São Paulo, Lucas Fernandes fará exames nesta terça

Autor do gol de empate do São Paulo diante do Grêmio no jogo que terminou em 1 a 1, na noite de segunda-feira, no Morumbi, o meia Lucas Fernandes atuou com dores musculares e será submetido hoje a exames para conhecer a gravidade a lesão. A informação foi revelada pelo técnico Dorival Junior, que elogiou a entrega do jogador de 19 anos.

"Ele sentiu um problema no primeiro lance. Ele jogou em cima de uma lesão e foi guerreiro. É o resgate desse espírito que nós queremos", disse o treinador, em entrevista coletiva dada após o confronto que fechou a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas entrou no intervalo da partida contra o Grêmio e marcou o gol que livrou o São Paulo da derrota, depois de o time gaúcho ter fechado o primeiro tempo em vantagem de 1 a 0 no placar. "Foi importante para mim, estava precisando marcar um gol. Feliz por ser o primeiro gol meu aqui no Morumbi e com a casa cheia", disse o meia revelado nas categorias de base do time tricolor, que nesta segunda-feira jogou para um ótimo público de 51.511 torcedores no Morumbi.

Nas próximas partidas do São Paulo, Lucas Fernandes terá a chance de trabalhar ao lado de um de seus grandes inspiradores: o meia Hernanes, que será apresentado oficialmente nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, como novo reforço. "Estou ansioso para trabalhar com ele. Sempre me espelhei nele, por ser ambidestro, tenho um jogo parecido com o dele, estou muito ansioso, espero que ele possa nos ajudar", afirmou.