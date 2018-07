Após jogar na lateral, Petros ganha pontos com técnico Tite

O volante Petros, do Corinthians, se colocou à disposição de Tite para jogar na lateral-esquerda diante da Portuguesa, terça-feira, e ganhou pontos com o treinador. Por isso, ele pode ter uma chance entre os titulares nesta quinta-feira, contra o Penapolense, novamente no Itaquerão.

Titular no ano passado com Mano Menezes, o volante perdeu espaço na equipe com a chegada de Tite. Agora, para retornar à equipe, ele diz que pode jogar em várias posições. "Não sou de escolher. Jogo em qualquer função. A hora que tiver minha oportunidade, para largar vai ser muito difícil", disse. Tite comandou nesta quarta-feira um treino tático com apenas dez jogadores. O treinador deixou a posição de segundo volante vaga. Brigam pela vaga Petros e Bruno Henrique. Após jogar contra Capivariano (domingo) e Portuguesa (terça-feira), Cristian vai ganhar descanso e não foi nem relacionado para a partida desta quinta-feira. O Corinthians deve enfrentar o Penapolense com Cássio; Fágner, Rodrigo Sam, Edu Dracena e Uendel; Ralf, Petros (Bruno Henrique), Renato Augusto, Jadson e Emerson; Guerrero. "Aqui não pode ter vaidade. O Tite não tinha ninguém para colocar na lateral-esquerda, então eu me coloquei à disposição. Não seria certo ele colocar um garoto como o Malcom por exemplo, que poderia ir mal e ficar marcado por isso. Tenho uma boa noção de marcação e fiquei feliz com a minha atuação", disse o volante.