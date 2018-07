Após jogar no Alemão, Bayern desembarca no Marrocos para o Mundial

AGADIR - Poucas horas depois de vencer o Hamburgo, em rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique desembarcou no Marrocos na madrugada deste domingo. A delegação passou por uma maratona antes de chegar à cidade de Agadir, onde iniciará sua preparação para o Mundial de Clubes da Fifa. Depois de vencer o Hamburgo, jogadores e comissão técnica participaram de uma cerimônia de fim de ano junto à torcida, já que a partida foi a última disputada no Alemão neste ano. Na sequência, eles jantaram no próprio estádio antes de se encaminharem ao aeroporto. De lá, levaram quatro horas até o Marrocos.

Ao chegarem em Agadir, os jogadores não esconderam o cansaço. "Foi uma viagem muito cansativa. Depois do jogo saímos direto, mas é isso aí, mesmo. Faz parte do trabalho, vamos nessa", declarou o zagueiro Dante, que não deixou de projetar o início da competição.

No sábado, o Bayern conheceu seu adversário de estreia no Mundial. Será o Guangzhou Evergrande, da China, que conta com o meia Conca e os atacantes Elkeson e Muriqui. Dante previu um duelo difícil e pregou humildade, apesar do favoritismo do time alemão. "Tem que ter humildade sempre. É inútil ficar dizendo que somos os favoritos. Tem que estar com pé no chão, respeitar os adversários. Agora é trabalhar forte, ficar focado e começar a busca por mais um título para o Bayern", declarou o brasileiro.

O Bayern fará sua estreia direto na semifinal. O duelo com os chineses está marcado para a terça-feira. Se vencer, poderá cruzar com o Atlético Mineiro na grande final. O time brasileiro estreará na quarta, contra o Raja Casablanca.