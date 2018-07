Após jogar Série B em Osasco, Oeste volta a Itápolis para o Paulistão Após escapar do rebaixamento na Série B do Brasileirão, o Oeste deu férias ao seu elenco e ainda não iniciou o planejamento visando o Paulistão. A única novidade, por enquanto, é o retorno do time ao Estádio dos Amaros, em Itápolis. O local estava vetado no segundo semestre desta temporada.