Após jogo da seleção, Paquetá e Dedé prometem atuar na Copa do Brasil

Lucas Paquetá e Dedé não terão descanso após participarem do triunfo da seleção brasileira por 5 a 0 sobre El Salvador, em amistoso disputado nesta terça-feira, em Washington. Logo após o compromisso na capital dos Estados Unidos, eles iniciaram a logística para retornarem ao País e participarem dos compromissos dos seus clubes pelas semifinais da Copa do Brasil.

Paquetá, que entrou durante o segundo tempo do amistoso, prometeu estar pronto para entrar em campo nesta quarta-feira pelo Flamengo, no Maracanã, contra o Corinthians. "Eu vou chegar, descansar bem e amanhã com certeza eu vou estar pronto. Se eles decidirem, se acharem melhor, eu vou querer jogar sempre", disse o jogador.

O Flamengo organizou a logística para trazer Paquetá, um de seus principais jogadores, a tempo da partida com o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, em parceria com o Cruzeiro, que pretende usar Dedé, também pela competição nacional, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. "Estou feliz pelo momento, pela oportunidade, pela vitória, agora é voltar, descansar, eu vou direto para a concentração", disse Paquetá, ao sair do FedEx Field.

Lucas Paquetá e Dedé não terão o tempo mínimo de descanso de 66 horas estipulado entre um jogo e outro, o que fez com que os clubes tivessem de assinar um termo de compromisso para que possam utilizá-los na Copa do Brasil.

No amistoso contra El Salvador, Dedé foi titular, mas acabou sendo substituído no intervalo. Após o jogo em Salvador, ele também falou sobre a expectativa de atuar pelo Cruzeiro nesta quarta. "Eu não sou de dormir muito depois do jogo, o time está dando uma boa estrutura e eu acredito que vou chegar bem com condições de jogar os 90 minutos", afirmou o zagueiro.