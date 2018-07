Após ‘jogo doido’, Jô coloca o Corinthians na briga pelo Brasileiro

Com o fim de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians se manteve entre os líderes do torneio e fez com que o atacante Jô esbanjasse confiança para a sequência da temporada. Com personalidade, o ele deixou de lado o discurso político e colocou a equipe como uma das candidatas ao título nacional.

"Desde o começo a gente falava que o Corinthians viria forte. Até pelo Campeonato Paulista que a gente fez, sendo campeão. É lógico que respeitando todas as equipes, mas nosso time vai brigar pelo título, sim. Se não pelo título, por uma vaga na Libertadores, pelo menos. A equipe está em um crescimento bacana", projetou o atacante.

Em relação ao jogo com o Vasco, quarta-feira, o atacante acredita que a partida serviu para o elenco mostrar maturidade. "Foi um jogo meio doido. É claro que a gente não queria ter tomado dois gols em falta de concentração, mas são situações novas, servem para a gente crescer e ver onde foram os erros. O time teve maturidade, cresceu na partida e foi eficiente", analisou.

O elenco corintiano se reapresenta na tarde desta sexta-feira, visando o clássico com o São Paulo, domingo, na Arena Corinthians. Para essa partida, o time contará com a volta de Romero, que estava com a seleção paraguaia que disputou amistoso contra o Peru.