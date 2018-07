Após jogo-treino, Inter já tem time titular definido

Com isso, o Inter deve começar os dois torneios com a seguinte formação titular: Muriel; Nei, Rodrigo Moledo, índio e Kleber; Elton, Guiñazu, Oscar e D''Alessandro; Dagoberto e Leandro Damião. Este time deverá iniciar o duelo do próximo dia 18, contra o Novo Hamburgo, na estreia do Gaúcho, e depois o confronto do dia 25, contra o Once Caldas, na Colômbia, no primeiro jogo entre as duas equipes na fase preliminar da Libertadores.

"Foi tudo dentro do que esperávamos. A movimentação foi muito boa, apesar do cansaço dos treinos físicos. Em consultas diárias, o número de jogadores reclamando de dores musculares é mínimo. Isso é positivo. A movimentação foi importante, mas precisamos de uma aproximação maior do nosso meio. Precisamos treinar mais essa movimentação com o decorrer dos trabalhos. Foi um teste importante. Vou procurar mexer o menos possível já visando o primeiro jogo no Gauchão e o primeiro jogo com o Once Caldas", avisou Dorival Júnior.

Após o jogo-treino de quinta-feira, o elenco do Inter voltou a treinar já na manhã desta sexta, em Gramado, quando o atacante Marcos Aurélio, anunciado na última quarta-feira como novo reforço, realizou a sua primeira atividade junto com o restante do grupo de jogadores. O jogador foi contratado junto ao Coritiba e assinou contrato para defender a equipe colorada até janeiro de 2015.