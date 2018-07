Após Juninho pedir apoio, vândalos picham São Januário

A diretoria vascaína se apressou e acionou os funcionários do clube, que rapidamente apagaram as pichações feitas pelos vândalos, mas por baixo da tinta usada para encobrir as frases de protesto ainda era possível ver que o presidente vascaíno Roberto Dinamite foi o principal alvo dos torcedores.

Uma das frases pichadas pedia pela saída do dirigente, enquanto outras o xingavam. A atitude dos vândalos motivou o clube a reforçar a segurança em São Januário, embora o treino do time, na tarde desta terça, tenha sido marcado para o Centro de Futebol Zico, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio.

Pressionado pelos seus torcedores, o Vasco voltará a jogar em São Januário nesta quarta-feira, às 19h30, contra o Vitória, pela 22.ª rodada do Brasileirão. No mesmo local, o time caiu por 2 a 0 diante do São Paulo, no último domingo, quando foi ultrapassado pelo próprio rival e passou a ocupar a zona de rebaixamento.

Na última segunda-feira, Juninho exibiu preocupação com a situação financeira atual do Vasco, assim como pediu união entre torcida e jogadores, embora tenha admitido que entende o fato de que os torcedores estejam insatisfeitos com o desempenho e com a própria categoria de alguns atletas que fazem parte do elenco vascaíno hoje.