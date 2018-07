Após lançamento, São Paulo ganha 4 mil sócios torcedores

Um dia depois de anunciar os novos planos de sócio torcedor, o São Paulo teve 4 mil novas adesões ao programa. Até a tarde desta quarta-feira, o clube do Morumbi registrava 59.555 participantes e superou o Santos na sétima colocação do ranking, que é liderado pelo Inter, com 146.820, seguido pelo Palmeiras, com 129.583.

O crescimento já faz o clube se aproximar do sexto colocado, o Flamengo, que tem 64.807 registrados. A diretoria do São Paulo espera atrair um grande número de torcedores, reativar cadastros antigos e fechar o ano com 110 mil participantes, o dobro do registrado até a última terça-feira.

O sócio torcedor do São Paulo foi criado em 1999 e passou por uma ampla reformulação. Agora são oito opções de planos em vez de três, em pacotes que variam de R$ 12 até R$ 489 por mês. Quem aderir, terá descontos em estabelecimentos parceiros do clube. Apenas neste ano o São Paulo ganhou 22 mil novos sócios torcedores.

Planos:

Sou Tricolor/ R$ 12 por mês

- 24h na compra antecipada de ingressos;

- Desconto em parceiros e Futebol Melhor;

- Participação no Clube de Vantagens;

- Descontos e promoções

Vamos São Paulo/ R$ 19 por mês

- Desconto mínimo de 20% em ingressos;

- 36h na compra antecipada de ingressos;

- Participação no Clube de Vantagens;

- Descontos e promoções;

- Inclusão de dois dependentes;

O Mais Querido/ R$ 30 por mês

- Desconto mínimo de 30% em ingressos;

- 48h na compra antecipada de ingressos;

- Participação no Clube de Vantagens;

- Revista Oficial;

- Inclusão de dois dependentes;

Clube da Fé/ R$ 69 por mês

- Desconto mínimo de 40% em ingressos;

- 60h na compra antecipada de ingressos;

- Camisa Sócio Torcedor;

- Revista Oficial;

- Inclusão de dois dependentes;

Tu És Forte/ R$ 100 por mês

- Desconto mínimo de 50% em ingressos;

- 72h na compra antecipada de ingressos;

- Camisa Sócio Torcedor;

- Revista Oficial;

- Inclusão de dois dependentes;

Tu És Grande/ R$ 149 por mês

- Desconto mínimo de 70% em ingressos;

- 84h na compra antecipada de ingressos;

- Camisa Sócio Torcedor;

- Revista Oficial;

- Participação no Clube de Vantagens;

- Inclusão de dois dependentes;

Tu És o Primeiro/ R$ 489 por mês

- R$ 1 por ingresso em qualquer setor (exceto cativas, camarote e visitante)

- Incluso Setor Soberano, com serviço de bufê

- Camisas oficiais do São Paulo e mais camisa de Sócio Torcedor

- Inclusão de um dependente;

São Paulo Brasil / R$ 25 por mês

- Exclusivo para residentes de fora do Estado;

- Revista Oficial;

- 48h na compra antecipada de ingressos;

- Camisa Sócio Torcedor;

- Descontos e promoções;