Após Leo Percovich subir ao profissional, Flu confirma novo técnico do sub-20

Depois de Leo Percovich ser promovido a auxiliar de Fernando Diniz, apresentado na quinta-feira como técnico do Fluminense, Gustavo Leal foi confirmado oficialmente pelo clube como novo treinador do time sub-20 do clube. Campeão carioca da categoria sub-15 em 2015, o treinador retorna às Laranjeiras após passagem pela filial do time tricolor na Europa, o STK Fluminense Samorin.

"Me sinto preparado para o desafio. Apesar de saber da grande responsabilidade de estrear em uma competição da importância da Copa São Paulo, tenho uma comissão técnica muito competente, que me dará todo o suporte, conheço bem os jogadores e a tradição do clube, principalmente em competições da base", afirmou o comandante, por meio de declarações reproduzidas pelo site oficial do Fluminense.

Gustavo Leal trabalhou como auxiliar do interino Fábio Moreno na rodada final do Brasileirão, no qual o time carioca venceu o América-MG por 1 a 0, no Maracanã, e se livrou do risco do rebaixamento à Série B.

"A passagem pelo Fluminense Samorin foi de suma importância para fechar um ciclo de preparação dentro do clube, começando no sub-15, passando pelo sub-17 e pela Europa, até chegar aqui no sub-20. A passagem por lá contribuiu muito no meu amadurecimento profissional e me agregou valores que certamente levarei adiante, principalmente nos aspectos disciplinares", reforçou Leal.