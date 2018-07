Após lesão, Robben volta com gol e Bayern goleia o Colônia

O holandês Arjen Robben voltou ao time do Bayern de Munique com gol, neste sábado, na vitória de 4 a 0 sobre o Colonia, em rodada do Campeonato Alemão. Recuperado de lesão, o atacante marcou o primeiro gol da partida disputada no Allianz Arena, no qual a equipe da casa aumentou sua vantagem na liderança.

O jogo deste sábado marcou a 1000ª vitória do Bayern na história do Campeonato Alemão. Com este feito, o time chegou aos 30 pontos e ampliou para 10 a vantagem sobre o Borussia Dortmund. O vice-líder poderá manter a distância em sete pontos se vencer o Augsburg, domingo, em casa. Já o Colonia estacionou nos 14 pontos.

Robben voltou ao time neste sábado após quase dois meses de afastamento por lesão. Recuperado, chamou a responsabilidade para si e abriu o placar aos 35 minutos, em jogada com Robert Lewandowski. Antes do intervalo, a equipe da casa ampliou em lance de Kingsley Coman, que foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Vidal encher o pé para as redes, aos 40.

No segundo tempo, o Bayern reduziu o ritmo. Mas não deixou de balançar as redes. Lewandowski anotou de cabeça, aos 17 minutos, o seu 13º gol no Alemão, na liderança isolada da artilharia. Thomas Müller selou o placar em cobrança de pênalti, aos 32 minutos.

Em outro jogo deste sábado, o Bayer Leverkusen e o Stuttgart protagonizaram grande duelo, de sete gols. O time de Leverkusen, jogando em casa, levou a melhor ao vencer por 4 a 3. Admir Mehmedi decidiu o jogo aos 44 minutos do segundo tempo. Karim Bellarabi, Sebastian Boenisch e Javier "Chicharito" Hernandez anotaram os outros gols do Bayer.

Pelo Stuttgart, Martin Harnik, Daniel Didavi e Lukas Rupp balançaram as redes. Curiosamente, todos os sete gols da partida foram marcados no segundo tempo. O triunfo levou o Bayer Leverkusen aos 17 pontos, agora na quinta colocação da tabela. O Stuttgart, com apenas sete pontos, entrou na zona de rebaixamento.

Ainda neste sábado, o Werder Bremen bateu o Mainz por 3 a 1, fora de casa, enquanto o Eintracht Frankfurt superou o Hannover por 2 a 1, também longe dos seus domínios. O Wolfsburg venceu o Darmstadt por 1 a 0.