Após lesão de Bravo, City acerta retorno de goleiro emprestado a time holandês

A grave lesão sofrida por Claudio Bravo no início da semana obrigou o Manchester City a agir rapidamente para garantir mais uma opção entre os goleiros do elenco. O clube inglês requisitou o retorno do jovem Arijanet Muric, recém-emprestado ao NAC Breda, e teve o pedido aceito pelo time holandês.

Muric é montenegrino e tem apenas 19 anos. Ele havia sido emprestado ao NAC no início do mês para ter mais oportunidades de atuar e adquirir experiência. Diante do diagnóstico da contusão sofrida pelo chileno Bravo, no entanto, o City precisou solicitar o retorno emergencial do jovem.

"Diante da lesão de seu goleiro reserva, o Manchester City tomou uma decisão que não poderíamos antecipar. Apesar de procurar outras soluções, nós eventualmente aceitamos o retorno de Arijanet a Manchester. Ter uma parceria também significar tentar ajudar um ao outro em situações de força maior. Ajudamos o Manchester City com o retorno e, obviamente, o City vai nos ajudar a resolver a situação que ficou no nosso gol", explicou o diretor técnico do NAC, Hans Smulders.

Por causa do rompimento inesperado do empréstimo, Muric deixa o time holandês tendo disputado apenas um jogo oficial. Ele deverá ser a terceira opção para o gol do City, atrás do brasileiro Ederson, titular, e de Daniel Grimshaw. O chileno Bravo perderá boa parte da temporada após romper o tendão de Aquiles da perna esquerda no treino da última segunda-feira.