Após lesão de Lucas Veríssimo, Tite convoca Felipe para a defesa da seleção

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, da Espanha. O defensor foi chamado no lugar de Lucas Veríssimo, do Benfica (Portugal), que acabou desconvocado em função de uma lesão muscular na perna direita sofrida contra o Vitória de Guimarães, na última quarta, pelo Campeonato Português.

Após analisar as informações enviadas pelo Benfica, o médico Rodrigo Lasmar confirmou a impossibilidade de recuperação do ex-defensor do Santos a tempo para os treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Esta foi a primeira convocação do zagueiro, único estreante da lista para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Leia Também Convocados de Tite se apresentam na semana que vem em Teresópolis

Felipe, por sua vez, está sendo chamado pela quinta vez. O jogador de 32 anos, ex-Corinthians, soma dois jogos pela seleção brasileira. Ele vai se juntar aos defensores Thiago Silva, do Chelsea, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Éder Militão, do Real Madrid.

A seleção brasileira inicia a sua preparação na próxima quarta-feira. Serão sete dias de treinos na Granja Comary até a viagem a Porto Alegre no dia 2 de junho. Na capital gaúcha, a equipe fará um treino no estádio Beira-Rio no dia 3, antes do jogo contra o Equador no dia 4.

Quatro dias depois, o jogo será contra o Paraguai, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção. O Brasil é líder das Eliminatórias com 12 pontos (quatro vitórias em quatro partidas).