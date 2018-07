Após lesão de Messi, técnico da Argentina chama Lamela para Eliminatórias

Messi se tornou a grande baixa da Argentina para as partidas contra o Equador, no dia 8 de outubro, em casa, e contra o Paraguai, no dia 13, nos domínios do adversário. O atacante do Barcelona sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo no início da partida contra o Las Palmas, no sábado, em rodada do Campeonato Espanhol. A estimativa é de que Messi fique afastado dos gramados por até oito semanas.

Já o volante Ever Banega, do Sevilla, se recupera de uma contusão no joelho direito e foi cortado da lista inicial de 27 convocados de Martino. Para compensar os dois desfalques, o treinador chamou o meia Lamela, do Tottenham.

O jogador integrou o elenco argentino que foi vice-campeão da Copa América, no Chile. E defendeu a equipe pela última vez na goleada de 7 a 0 sobre a Bolívia, em amistoso disputado no dia 5 de setembro, nos Estados Unidos.