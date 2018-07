Após lesão de Podolski, Colônia contrata Jong Tae-Se O Colônia anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante norte-coreano Jong Tae-Se, que estava no Bochum, da segunda divisão. O clube da elite não revelou quanto pagou pra se reforçar com o jogador, nem os detalhes do contrato acertado com o asiático.