Após lesão de Thiago Silva, Galliani defende técnico

"Não é nenhuma desilusão, são coisas do futebol", declarou o dirigente. "O Milan sempre joga com sua melhor equipe e sabíamos que existia um problema. Por isso também preparamos o Gianluca Zambrotta antes da partida", completou, citando o lateral que entrou no lugar de Thiago Silva durante o jogo.

O zagueiro passou por um exame de ressonância magnética, no último domingo, que confirmou uma lesão muscular na perna direita. Como resultado, ele ficará de três a quatro semanas afastado, o que o tirará da partida desta quarta-feira, no Giuseppe Meazza, e da volta, no dia 3 de abril, no Camp Nou.

Galliani lamentou o ocorrido, mas eximiu de culpa a comissão técnica. O dirigente ainda revelou que o atacante Ibrahimovic tem atuado com um problema nas costas. "O Thiago Silva parecia estar bem e depois se lesionou, mas o Zlatan Ibrahimovic também jogou com dor nas costas e se tivéssemos deixado ele fora não teríamos vencido", comentou, lembrando que o sueco marcou os dois gols da equipe.

Entre os lesionados do Milan está outro brasileiro, Alexandre Pato, com novo problema muscular. É o 13.º dele desde janeiro do ano passado. Em má fase, o atacante viajou para os Estados Unidos, onde passará por uma série de exames para encontrar uma solução para suas contusões.

"Esperamos que seja uma ocasião favorável", declarou Galliani. "Antes de partir, me parecia que ele tinha bastante confiança e estava de bom humor. Espero que regresse bem", concluiu o dirigente.