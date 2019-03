Após lesão em goleada do Barcelona, Luis Suárez é cortado da seleção do Uruguai

A seleção do Uruguai não terá o centroavante Luis Suárez em duas partidas por um torneio amistoso na China nesta semana. O Barcelona anunciou nesta segunda-feira que o jogador sofreu uma lesão no tornozelo direito nos minutos finais da goleada do time catalão sobre o Betis por 4 a 1, no domingo, em Sevilha, pelo Campeonato Espanhol, e será baixa de 10 a 15 dias.

Substituído por Carles Aleñá, aos 44 minutos do segundo tempo, Suárez realizou exames médicos ainda em Sevilha, que determinaram a lesão em seu tornozelo. O departamento médico da seleção do Uruguai, que se encontra na China, foi avisado e o jogador já iniciou o tratamento em Barcelona.

Na China, o Uruguai defenderá o título do torneio amistoso chamado China Cup. Nesta sexta-feira, na cidade de Nanning, a seleção sul-americana enfrentará o Usbequistão em uma das semifinais. Três dias depois, jogará contra China ou Tailândia pela decisão ou pela disputa do terceiro lugar.

Em Barcelona, a esperança dos médicos é de recuperar Suárez para o clássico da Catalunha contra o Espanyol, no próximo dia 30, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pela 29.ª rodada do Campeonato Espanhol. O time do uruguaio lidera a competição com larga vantagem de 10 pontos (66 a 56) para o segundo colocado Atlético de Madrid. O Real Madrid é o terceiro com 54.