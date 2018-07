Após lesão, Fernando Torres diz estar pronto para Copa

Um dos principais destaques da seleção espanhola que disputará a Copa do Mundo da África do Sul, o atacante Fernando Torres afirmou nesta terça-feira que estará recuperado de uma cirurgia no joelho direito até o início do Mundial. A operação foi realizada em abril, criando dúvidas sobre a presença do atleta na competição.

Entretanto, Fernando Torres está confiante na sua recuperação. "Estou bem, feliz com o meu progresso. Farei um trabalho específico nos próximos dias. Se Deus quiser, estarei 100% no primeiro jogo da Copa do Mundo", afirmou o jogador do Liverpool, que evita falar sobre o seu futuro no Liverpool.

"Quero pensar apenas na seleção nacional e em vencer". Comentou o atacante, que está com a Espanha, no Centro de Treinamento de Las Rosas, na região de Madri.

Antes de ir para a África do Sul, a atual campeã europeia fará três amistosos: Arábia Saudita e Coreia do Norte, na Áustria, e ainda enfrentará a Polônia, em Múrcia. A seleção espanhola está no Grupo H, com Chile, Honduras e Suíça, adversária da estreia, no dia 16 de junho.