Após lesão, goleiro Cech confirma que enfrentará Polônia

Cech sofreu a contusão na vitória por 2 a 1 diante da Grécia, na última terça-feira, mas disse estar satisfeito com a rápida recuperação e afirmou que estará "100% em forma" para o confronto de sábado. O goleiro checo já voltou aos treinos, mas ainda com algumas limitações. A expectativa é que ele trabalhe normalmente nesta sexta, véspera do jogo.

Por outro lado, Rosicky, outro dos principais líderes desta seleção, é dúvida para enfrentar os poloneses. Também contra a Grécia, o meia sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e, caso não tenha condições, deverá ser substituído por Daniel Kolar.