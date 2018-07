Após lesão na coluna, Neymar faz primeiro treino com bola

Após um mês e sete dias da lesão que o tirou da Copa do Mundo, Neymar voltou nesta segunda-feira a treinar com bola. Desde que se apresentou ao Barcelona, o jogador vinha fazendo um trabalho específico para tratar da lesão na coluna. Na manhã dessa segunda-feira, porém, Neymar foi ao gramado da Cidade Esportiva para treinar por alguns minutos com o grupo.

Segundo o departamento médico do clube, o atacante brasileiro, apesar de ainda sentir dores, se recuperou bem da lesão na vértebra lombar sofrida após entrada do colombiano Zuñiga, no duelo entre as duas seleções na Copa do Mundo, dia 4 de julho e já é esperado para o confronto contra o León, do México, no próximo dia 18, em jogo válido pelo Troféu Joan Gamper. O clube, inclusive, já utiliza a imagem do jogador em propaganda do jogo. Apesar do otimismo, Neymar depende da escalação do técnico Luís Enrique.

Além do camisa 11, Xavi e Mathieu também treinaram. Os jogadores vinham se recuperando de sobrecargas musculares e foram poupados dos últimos amistosos da equipe catalã. Adriano, que foi diagnosticado com uma leve alteração cardíaca, também evoluiu e trabalhou em parte do treinamento.