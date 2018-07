Após lesão no olho, Gattuso machuca nariz em treino

Gattuso machucou o nariz em um choque de jogo durante a atividade realizada no CT de Milanello. O clube informou que a lesão não é grave e, portanto, não preocupa o departamento médico.

O meia voltou aos treinos no fim do mês passado após ser liberado pelos médicos. Ele sofrera séria lesão no olho em um "encontrão" com seu companheiro de time Alessandro Nesta logo na abertura do Campeonato Italiano, no dia 9 de setembro. Foi constatado um problema no nervo ótico que tem deixado o meia fora das partidas desde então. Mesmo recuperado, Gattuso ainda não tem previsão de retorno.

Outra dúvida no time é o meia Antonio Nocerino. Uma lesão na coxa esquerda o tirou da partida contra o Viktoria Plzen, na terça, pela Liga dos Campeões. Ele será reavaliado nesta sexta e tem chances de entrar em campo no jogo deste domingo, contra o Bologna, pelo Italiano.