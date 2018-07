Após lesões, Mourinho confirma retornos no United e Pogba na semi da Liga Europa

Após sofrer com seguidas baixas por lesão, o técnico José Mourinho confirmou nesta quarta-feira o retorno de ao menos quatro jogadores para o jogo de ida contra o Celta, nesta quinta, pela semifinal da Liga Europa. A partida será disputada na casa do rival, no norte da Espanha.

Para o duelo, Mourinho terá a sua disposição os defensores Chris Smalling, Phil Jones e Eric Bailly e o meia Pogba. O jogador francês é o principal reforço, após desfalcar a equipe nas últimas duas rodadas do Campeonato Inglês.

O treinador do clube inglês garantiu o retorno do meia. "Chris Smalling, Phil Jones e Paul Pogba estão de volta", disse Mourinho, que indicou ter poupado Pogba no Inglês por causa desta partida decisiva da Liga Europa. "Quanto à Liga, é muito importante [ter a sua volta]", declarou.

Mourinho se mostrou aliviado por contar com as voltas dos jogadores. "Temos duas partidas contra o Celta em menos de uma semana. Então é importante ter todos de volta. Em relação ao Campeonato Inglês, acho que é um pouco tarde para contar com os reforços porque, só no mês de abril, tivemos nove partidas, sete delas no Inglês."

Mas, como vem sendo recorrente no United nesta temporada, nem tudo foram boas notícias para Mourinho. Se ganhou reforços, o treinador sofreu mais uma baixa. Desta vez foi o lateral Luke Shaw, que só deve retornar ao time na próxima temporada. "Ainda vamos esperar por uma avaliação médica para decidir o que fazer. Mas ele está fora da temporada, isso é certo!".