Após levar 4 do Brasil, seleção japonesa goleia Honduras por 6 a 0

Um mês depois de ter sido goleado pelo Brasil por 4 a 0, em Cingapura, o Japão reagiu de forma expressiva ao massacrar Honduras por 6 a 0, nesta sexta-feira, em amistoso realizado em Toyota. Essa foi a melhor exibição da seleção japonesa desde quando Javier Aguirre assumiu o comando da equipe nacional, que teve a saída do técnico Alberto Zaccheroni logo após a decepcionante campanha nipônica na Copa do Mundo de 2014, da qual o país foi eliminado já na primeira fase.

No último dia 14 de outubro, o Brasil goleou o Japão com um show de Neymar, que marcou os quatro gols do amistoso disputado na Ásia. Na ocasião, a fragilidade do setor defensivo japonês ficou bem claro. Desta vez, porém, os comandados de Aguirre se portaram bem na defesa e atropelaram a fraca seleção hondurenha.

Já no primeiro tempo, o Japão abriu vantagem de 3 a 0 com gols de Maya Toshida, Keisuke Honda e Yasuhito Endo, antes de decretar o 6 a 0 na etapa final com duas bolas na rede de Takashi Inui e uma outra de Yohei Toyoda. E o placar poderia ter sido ainda mais dilatado se não fossem algumas boas defesas do goleiro Donis Escobar.

Com o ânimo renovado após golear os hondurenhos, a seleção japonesa voltará a jogar na próxima terça-feira, quando receberá a Austrália em Osaka. O novo amistoso será mais um duelo de preparação para a Copa da Ásia, marcada para janeiro, quando os japoneses defenderão a condição de atuais campeões da competição.