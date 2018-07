Após levar 6 a 1, Porto recebe apoio da torcida na volta a Portugal

Após a histórica goleada sofrida diante do Bayern de Munique por 6 a 1, na última terça-feira pela Liga dos Campeões, o Porto desembarcou em Portugal nesta quarta. Centenas de torcedores do clube foram ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, não para cobrar ou xingar os atletas, mas sim para manifestar seu apoio mesmo depois do baque que eliminou o time da Liga dos Campeões.

Cerca de 300 torcedores tomaram a sala de desembarque e as escadas do aeroporto, entoando os gritos das arquibancadas. A recepção surpreendeu visivelmente o técnico Julen Lopetegui e os jogadores. A festa continuou até o ônibus com a delegação deixar o local, ainda seguido por alguns fãs.

A goleada de terça selou a queda do Porto nas quartas de final da Liga dos Campeões, enterrando o sonho de um retorno às semifinais, que havia ganhado força com a vitória por 3 a 1 no jogo de ida, em Portugal. Agora, o time se prepara para o clássico decisivo pelo campeonato nacional. Segundo colocado a cinco rodadas para o fim, com 71 pontos, enfrenta o líder Benfica, que tem 74, no domingo.