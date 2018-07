Após levar 8 do Barcelona, La Coruña busca empate com o Eibar fora de casa Três dias depois de levar uma humilhante goleada de 8 a 0 do Barcelona, em pleno estádio Riazor, o La Coruña reagiu ao empatar por 1 a 1 com o Eibar, fora de casa, no último jogo deste sábado pelo Campeonato Espanhol.