Após levar bronca, Palmeiras tenta reagir contra o Ceará, pela Série B

SÃO PAULO - O Palmeiras tomou várias atitudes para mostrar uma postura totalmente diferente, neste sábado, contra o Ceará, em Fortaleza, pela Série B. O elenco levou uma bronca da diretoria, o técnico Gilson Kleina manda a campo um time mais ofensivo e o meia Valdivia está recuperado de lesão e volta a jogar. Agora, resta demonstrar o resultado de tudo isso.

Nesta sexta-feira os jogadores começaram o dia reunidos com o diretor executivo José Carlos Brunoro para ouvir um “chacoalhão”. A queda na Copa do Brasil causou a revolta da cúpula palmeirense e o alvo foi a aparente acomodação do elenco. O dirigente garantiu que o diálogo foi tranquilo e que as cobranças foram bem recebidas.

“Sempre existe pressão para vencer, mas agora tem mais do que nunca para esquecer a Copa do Brasil. Retomar as vitórias será primordial para manter a tranquilidade que tinha nos garantido uma sequência de bons resultados”, afirmou o atacante Alan Kardec.

Poupado da repreensão, Kleina foi elogiado e teve a permanência reafirmada. Ele comandou um treino tático com novidades. A primeira delas foi a presença de Valdivia. Depois de três semanas e cinco jogos o meia chileno volta a atuar como titular, já recuperado de um edema na coxa direita.

A estrela do time será a peça central de uma formação mais ofensiva. Em vez de um meio-campo com três volantes e um meia, o técnico optou por tirar um homem de marcação. Quem sai é Charles, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A formação com dois meias-armadores teve bons resultados e foi usada geralmente no segundo tempo das partidas que o Palmeiras buscava virar. Foi assim contra Paraná e Paysandu, por exemplo. Na defesa, Tiago Alves assume a vaga de Vilson, que foi para o Stuttgart.

O adversário deste sábado é um time que faz campanha irregular. O Ceará é apenas o 13.º colocado e tem um elenco cheio de jogadores conhecidos, como o goleiro Fernando Henrique e o atacante veterano Magno Alves, ambos ex-Fluminense. O principal desfalque é o meia Lulinha, suspenso. Líder da Série B, o Palmeiras precisa do resultado positivo para se manter na frente. A Chapecoense tem um ponto a menos e recebe o Icasa à tarde.

CEARÁ X PALMEIRAS

CEARÁ: Fernando Henrique; Marcos, Potiguar, Diego Ivo e Vicente; Xaves, João Marcos, Ricardinho e Rogerinho; Magno Alves e Mota. Técnico: Sérgio Soares

PALMEIRAS: Fernando Prass; Luis Felipe, Tiago Alves, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Wesley, Mendieta e Valdivia; Leandro e Alan Kardec. Técnico: Gilson Kleina

Árbitro - Alício Pena Júnior (MG); Horário - 21h; TV - Pay-per-view; Local - Arena Castelão, em Fortaleza (CE)