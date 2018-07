Após levar hexa, Corinthians antecipa exames de 2016

O Corinthians já está com a cabeça em 2016. O clube antecipou os exames médicos da pré-temporada, e nesta terça-feira mesmo os jogadores começaram os testes físicos. Lucca, Lincom, Rodriguinho, Matheus Vidotto, Cristian, Rodrigo Sam, Marciel, Danilo, Yago, Bruno Henrique, Romero, Fagner, Uendel, Rildo e Matheus Pereira foram submetidos aos primeiros exames cardiológicos e clínicos, realizados no Centro de Preparação e Reabilitação Osmar de Oliveira (Ceproo), localizado no CT Joaquim Grava, com acompanhamento dos médicos do clube e da clínica SantanaCor.

Já nesta quarta-feira será a vez de o restante dos atletas ser avaliado. Apesar do pedido de alguns jogadores, Tite não deve antecipar as férias do elenco. A ideia é usar os próximos dias para fazer as últimas observações no grupo de jogadores que tem à disposição e fechar o planejamento de 2016.

O time corintiano se sagrou hexacampeão nacional já na última quinta-feira, quando empatou por 1 a 1 com o Vasco, em São Januário. Mesmo com o título assegurado com três rodadas de antecipação para o término do Brasileirão, a equipe alvinegra goleou o São Paulo por 6 a 1, domingo, no Itaquerão, mesmo com um time quase totalmente formado por reservas - Cássio, Felipe e Ralf foram os únicos da equipe que vinha jogando a serem escalados por Tite diante dos são-paulinos.

O Corinthians agora tem como meta final se tornar o clube a realizar a melhor campanha da história da competição desde que o Brasileirão passou a ser disputado com 20 clubes na era dos pontos corridos. A equipe já igualou o recorde do Cruzeiro, que foi campeão nacional com 80 pontos no ano passado. Os corintianos já ostentam 80 pontos e por isso precisam somar apenas um nas duas próximas rodadas para garantirem o recorde absoluto na competição.

A equipe alvinegra voltará a atuar no próximo domingo, contra o Sport, às 17 horas, em Recife, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Uma semana depois, o time comandado por Tite fechará a sua campanha contra o Avaí, também às 17 horas, no Itaquerão, quando poderá fazer nova festa com os seus torcedores após ter levantado a taça de campeão no último domingo, logo após o clássico contra o São Paulo.