Após levar 'lençol', Andrezinho diz que seu drible sobre Arão foi 'mais bonito'

"Foi um grande jogo, muito disputado, como tem que ser, pela rivalidade. Vejo que foi leal, apesar de provocações, faltas. Mas isso faz parte do futebol. Sobre o lance do Willian, como aconteceu comigo, foi um recurso utilizado. Futebol precisa de jogadas bonitas, como foi nesse lance dele. O meu drible foi mais bonito modéstia à parte", disse o vascaíno, entre risos.

Andrezinho admitiu que esperava sofrer mais com as piadas nesta quinta, principalmente depois de brincar com Arão após a caneta do primeiro jogo. "Eu estava esperando [mais piadas], mas acho que (os flamenguistas) não mandaram até pelo resultado. Para eles teve gosto de derrota. Tem tempo que o Flamengo não vence a gente", disse, mantendo o tom de provocação.

Brincadeiras à parte, o meia alertou o time para as próximas rodadas do Estadual. "Não estamos classificados ainda. É um campeonato difícil. O Volta Redonda é um dos times mais organizados dos pequenos. Temos que melhorar, somar pontos. Com a primeira colocação iremos ter vantagem na sequência. Estamos pensando jogo a jogo e lutando pelos pontos", afirmou, referindo-se ao jogo contra o Volta Redonda, no domingo.

TREINO - Um dia depois do empate por 1 a 1 com o Flamengo, o Vasco se reapresentou na tarde desta quinta. Os titulares do jogo de quarta apenas fizeram trabalho regenerativo, enquanto os reservas treinaram no gramado. O atacante Eder Luis foi a novidade do dia ao trabalhar no campo, mostrando-se recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo.