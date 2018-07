Após levar mais um 'não', presidente do Corinthians tira férias nos EUA

O Corinthians viu mais uma tentativa de contratar o novo técnico ser frustrada na quarta-feira. A diretoria do Atlético Nacional e Reinaldo Rueda anunciaram a renovação do treinador. Ele é o quarto a recusar o clube nos últimos dias. Enquanto isso, o presidente Roberto de Andrade viaja para os EUA onde passará as festas de fim de ano com a família.

Antes dele, o Corinthians tinha tentado Guto Ferreira (Bahia), Dorival Junior (Santos) e Jair Ventura (Botafogo) e havia sondado Paulo Autuori (Atlético-PR). Todos, empregados e em situação confortável em seus times, decidiram permanecer onde estavam em vez de assumir o desafio de comandar o clube alvinegro neste momento.

Sem sucesso nas investidas, o clube volta a olhar para técnicos desempregados. O nome de Vanderlei Luxemburgo continua sendo lembrado, apesar da forte rejeição de boa parte da torcida. Algo parecido acontece com Marcelo Oliveira, ex-técnico do Atlético-MG e Palmeiras. Além dos dois, existem também alguns conselheiros próximos do presidente que sugerem Jorginho, ex-Vasco, e outros falam em Milton Mendes, ex-Santa Cruz e Atlético-PR.

Reinaldo Rueda avisou que vai continuar no Atlético Nacional e agradeceu ao clube por entender que ele precisará ficar alguns meses sem trabalhar, em recuperação de uma cirurgia no quadril que ele terá de passar em janeiro. “A ideia de sair tinha relação com a saúde. Estou forçando meu corpo e proporcionar a possibilidade de continuar, depois da cirurgia, é um ato de generosidade muito grande”, afirmou o colombiano.

Mesmo sem definir o treinador, Roberto de Andrade decidiu pela confirmação da viagem que estava programada há meses. Foi cogitado o adiamento até que o clube acertasse com o substituto de Oswaldo de Oliveira, mas o presidente decidiu viajar mesmo assim, para ficar com os filhos que moram nos EUA. A procura por um novo treinador ficará nas mãos de Alessandro Nunes, gerente de futebol, e Flávio Adauto, diretor de futebol.

Após a demissão de Oswaldo, os dirigentes asseguravam não ter pressa para anunciar um novo nome, mas não esperavam tanta dificuldade. A última projeção era anunciar o técnico hoje, antes do embarque de Roberto de Andrade, mas não será possível. Já se cogita a possibilidade de o clube iniciar a temporada com Fábio Carille, auxiliar do clube, na função de treinador. Por enquanto, a diretoria não pensa em efetivá-lo.

Alessandro e Flávio Adauto serão os responsáveis por fazer as mudanças na equipe, em relação aos atletas. Na quarta-feira, o Atlético-MG formalizou uma proposta de compra do meia Marlone. O clube mineiro não pagaria pelo jogador, mas em troca, o Corinthians não precisaria pagar o restante de uma dívida de R$ 15 milhões com a equipe mineira em razão da contratação do meia Giovanni Augusto. Já o volante Rithely, do Sport, pode acertar em breve.