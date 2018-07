Após levar pancada na cabeça, Sami Khedira desfalca o Real Madrid

O volante alemão Sami Khedira foi confirmado nesta sexta-feira como desfalque do Real Madrid para a partida diante do Celta, neste sábado, no Estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O jogador acabou ficando fora da lista de relacionados para o confronto depois de ter levado uma forte pancada na cabeça no duelo diante do Cornellà, na última terça, pela Copa do Rei.

Por causa do golpe que recebeu, o atleta precisou passar a noite em observação no Hospital Sanitas La Moraleja e só recebeu alta na manhã de quarta-feira. No dia anterior, ele tomou a forte pancada na cabeça em uma dividida aérea com David García, que chegou a deixá-lo desacordado em campo. No lance, ele acertou a cabeça no ombro do rival, que não chegou a se machucar.

Khedira até voltou ao jogo após o susto, mas acabou sendo substituído por Jesé Rodríguez por precaução no confronto que terminou em goleada por 5 a 0 sobre o Cornellà, depois de o Real já ter vencido o confronto de ida por 4 a 1, avançando assim com extrema facilidade às oitavas de final da Copa do Rei.

Além de Khedira, o Real não poderá contar neste sábado com Isco Alarcón, que está suspenso, e com o croata Luka Modric, que se recupera de lesão. Em compensação, o técnico Carlo Ancelotti terá o retorno de todos os titulares que foram poupados do confronto válido pela Copa do Rei. Entre os relacionados também figura o zagueiro francês Raphael Varane, que precisou deixar o último jogo com o Cornellà no intervalo por causa de dores musculares.

Em fase espetacular, o Real Madrid vem de incríveis 17 vitórias seguidas, contando duelos da Copa do Rei, do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, e agora tenta ampliar o seu recorde de triunfos. O time também defende a ponta do Espanhol, na qual tem 33 pontos, contra 31 do vice-líder Barcelona, que faz clássico com o Espanyol no domingo.

Confira os relacionados do Real para o jogo deste sábado:

Goleiros - Casillas, Keylor Navas e Pacheco.

Defensores - Varane, Pepe, Sergio Ramos, Coentrão, Marcelo, Arbeloa, Carvajal e Nacho.

Meio-campistas -Tony Kroos, James Rodríguez, Gareth Bale, Illarramendi e Medrán.

Atacantes - Cristiano Ronaldo, Benzema e Chicharito.