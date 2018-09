Após levar pancada, Valencia vira dúvida no Botafogo para duelo com o Vitória

O técnico Zé Ricardo, do Botafogo, poderá ter o desfalque de Leo Valencia para o jogo de domingo, às 18 horas, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia chileno foi substituído por Luiz Fernando na derrota por 2 a 1 para o Bahia, na quinta-feira à noite, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Fonte Nova, por causa de uma pancada na panturrilha direita.

Ainda no estádio, Valência foi submetido a um tratamento com gelo na tentativa de diminuir as dores da lesão. Ele será reavaliado nesta sexta-feira para saber se terá condições de atuar em Salvador.

No Brasileiro, o Botafogo vem de um triunfo sobre o América-MG, por 1 a 0, no Rio. Zé Ricardo considera o duelo com o Vitória uma espécie de decisão para a sua equipe, que ocupa a 15ª posição da competição, com 29 pontos, apenas dois à frente do Ceará, 17º colocado, encabeçando a zona de rebaixamento.

"Estamos em uma situação que incomoda e enfrentaremos um adversário direto. Uma vitória te dá condição de botar três pontos à frente. Pensamos sempre positivo e esperamos ter sucesso", projetou o comandante.

O Vitória também soma 29 pontos no Brasileirão, mas está à frente dos botafoguenses na classificação, em 13º lugar, pois soma oito vitórias contra sete do time carioca. O Bahia, com os mesmos 29 pontos, figura na 14ª posição - tem o mesmo número de triunfos da equipe alvinegra, mas leva vantagem no saldo de gols.