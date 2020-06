Após liberação, Luan Peres acredita que voltará aos treinos em segurança no Santos

A confirmação de uma data para o retorno aos treinamentos presenciais dos clubes de São Paulo chegou na última quarta-feira. O governo do Estado de São Paulo, através do governador João Doria, anunciou que as atividades dos times paulistas poderão ser retomadas a partir de 1.º de julho. O zagueiro Luan Peres, do Santos, celebrou a possibilidade de voltar a trabalhar em campo.

"Lógico que ainda estamos passando por um momento bastante delicado nessa pandemia do novo coronavírus, mas acredito que estaremos bem protegidos com o retorno gradativo dos treinamentos em lugar aberto, com todos os atletas testados e seguindo rigorosamente os protocolos de segurança", analisou o defensor.

Com saudade da rotina do futebol, Luan Peres não esconde a ansiedade de reencontrar os companheiros no CT Rei Pelé, em Santos. "Temos uma rotina louca de treinamentos, concentrações, viagens e jogos. Confesso que a saudade é muito grande. Aquela resenha com os companheiros, a competitividade, ou seja, do futebol em si. É que mais gostamos de fazer. Jogador quer sempre estar em campo", finalizou o zagueiro, de 25 anos.

O primeiro compromisso do Santos quando os jogos retornarem, ainda sem data definida, será contra o Santo André, no estádio da Vila Belmiro, pela 11.ª e penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista.