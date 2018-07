Após liberar Cafu, Ponte negocia com São Paulo para manter Roni

Com a iminente saída de Cafu - muito próximo do Palmeiras, segundo seu próprio empresário -, a Ponte Preta espera definir ainda esta semana a permanência do atacante Roni, que subiu com o clube à elite do Brasileiro no ano passado e pertence ao São Paulo. A renovação com o zagueiro Tiago Alves também está bem encaminhada.

O reempréstimo de Roni é tratado como prioridade pelos lados do Estádio Moisés Lucarelli, principalmente depois das saídas de Rafael Costa, Alexandro e Cafu. Esse último já recolheu seus pertences no Majestoso e aguarda a definição sobre seu futuro.

As conversas com o São Paulo estão bem adiantadas e Roni deve ficar mais uma temporada em Campinas. Além dele, a diretoria alvinegra tenta também renovar o empréstimo com Tiago Alves, que pertence ao Palmeiras e dificilmente terá oportunidades no clube da Capital.

Em relação ao time que atuou na Série B do ano passado, a Ponte manteve os laterais Rodinei e João Paulo, os volantes Fernando Bob, Josimar e Juninho, e os meias Renato Cajá e Adrianinho. Por outro lado, chegaram Marcelo Lomba, Matheus, João Carlos, Diego Ivo, Renato Chaves, Pablo, Dedé, Paulinho, Tchê Tchê, Biro Biro e Fábio Santos.