Após liberar Gabriel Xavier, Cruzeiro ainda quer reduzir elenco

"Nosso desejo, desde o início, é trabalhar com 32 atletas. É mais produtivo para o clube e para o desenvolvimento do trabalho. Temos jovens com muito potencial, que precisam de espaço. Se nós ficamos com numero excessivo, eles não conseguem desenvolver trabalho no dia a dia", contou o diretor de futebol Thiago Scuro.

O atual elenco do Cruzeiro conta com 35 atletas e, para ficar com 32, o Cruzeiro teria que liberar três jogadores. Um deles pode ser o zagueiro Douglas Grolli, que está se acertando com a Ponte Preta. Como o grupo tem quatro goleiros, também há a possibilidade de um deles sair.

A partir daí, a diretoria precisaria quebrar a cabeça para liberar mais um atleta. No elenco estão ainda nove reforços e cinco jogadores recentemente promovidos das categorias de base. As opções seriam o volante Uillian Correia e o atacante Vinicius Araújo. O elenco, entretanto, tem só um lateral-esquerdo.

Pelo novo modelo de negócios adotado pelo Cruzeiro, o clube não paga mais o salário de jogadores emprestados. Além disso, dependendo do atleta, a diretoria exige uma compensação financeira. Foi o caso de Gabriel Xavier, que foi ao Sport em troca do pagamento pelo empréstimo. Também não há preço estipulado.