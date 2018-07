Sem Hernanes, Inter de Milão confirma Felipe Melo e Alex Telles

O último dia da janela de transferências, é usual que um clube só libere um jogador importante do seu elenco quando já tem um substituto no gatilho. E foi assim com a Inter de Milão nesta segunda-feira. Minutos depois de a Juventus anunciar que Hernanes estava em Turim para realizar exames médicos, a Inter revelou a contratação do também brasileiro Felipe Melo. Com ele, chega o lateral Alex Telles, outro vindo do Galatasaray.

O clube italiano não deu maiores informações sobre o negócio, revelando apenas que chegou a um acordo com o meia, que estava no Galatasaray. Pelo Twitter, Felipe Melo apenas compartilhou a postagem do perfil do clube, acompanhado do comentário: "A mala".

Felipe Melo, apontado como um dos responsáveis pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2010 - foi expulso no jogo contra a Holanda -, chegou a atuar na Itália entre 2008 e 2011. Passou uma temporada na Fiorentina e outras duas na Juventus, atuando sempre como titular.

Mesmo assim, deixou Turim em meados de 2011 para ir jogar no Galatasaray, da Turquia. Ali, conquistou a torcida com seu jeito polêmico e aguerrido. Chegou a ser improvisado como goleiro numa partida e pegou pênalti. Na temporada passada, faturou seu terceiro título do Campeonato Turco.

Há três semanas, ele renovou seu contrato, que venceria daqui a um ano e foi prorrogado até dezembro de 2019. A Inter de Milão, entretanto, conseguiu convencer o Galatasaray a liberá-lo, por quantia não informada.

Junto com ele, chega o lateral Alex Telles, que foi revelado pelo Juventude. O garoto de 22 anos ganhou projeção com a camisa do Grêmio e chegou a Turquia no começo do ano passado. Na Inter, deve disputar posição com o também brasileiro Dodô, um ano mais velho.

No elenco da Inter de Milão, Felipe Melo e Alex Telles se unem aos também brasileiros Juan, Miranda e Dodô. Em reformulação depois de ficar fora das competições europeias desta temporada, o clube já havia acertado as contrações do volante francês Kondogbia (ex-Monaco), do defensor colombiano Murillo (ex-Granada), do lateral espanhol Montoya (ex-Barcelona), do meia croata Perisic (ex-Wolfsburg) e do atacante albanês Jovetic (ex-Manchester City). Nesta segunda-feira, também acertou com o atacante sérvio Ljajic, que estava na Roma.