Após Libertadores, Muricy quer confirmar vice do São Paulo

Assegurado na Copa Libertadores do ano que vem, o São Paulo agora trabalha para garantir ao menos o vice-campeonato brasileiro para ter a classificação direta na competição continental. Para o técnico Muricy Ramalho, ficar na segunda colocação também seria uma forma de agradecer a torcida, que segurou o time na desastrosa campanha do ano passado e que o empurrou na atual edição mesmo nos momentos de baixa.

"Não merecíamos outro resultado senão brigar lá em cima e vamos buscar a segunda colocação. Acho que merecemos, só jogo duro. Estamos em uma situação diferente de Grêmio, Inter e Corinthians porque estamos jogando duas competições. Acho que merecemos o segundo lugar pelo que fizemos no segundo turno", afirmou o técnico.

O treinador aproveitou a partida para parabenizar o Cruzeiro, que faturou o bicampeonato após bater o Goiás por 2 a 1 no Mineirão. Como fez em outras oportunidades, Muricy Ramalho elogiou o desempenho dos mineiros e o planejamento da equipe. "É merecido, eles vêm há dois anos fazendo um trabalho sério, diferente da gente, que vem reformulando. Nós montamos um time no segundo turno, os jogadores chegaram com a competição acontecendo", analisou.

O São Paulo agora volta a pensar na Copa Sul-Americana, onde tem que reverter a vantagem de 1 a 0 do Atlético Nacional, de Medellín (Colômbia), em duelo que acontece nesta quarta no Morumbi. O time tricolor chega à decisão caso vença por pelo menos dois gols de diferença.