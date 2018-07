Após Libertadores, Santos luta por reação no Brasileirão

Como o técnico Muricy Ramalho privilegiou a disputa da Libertadores, é como se o Brasileirão só começasse neste domingo para os santistas. Assim, serão 32 rodadas para o time sair da 17ª colocação e chegar ao topo da classificação. Como poupou os titulares na maioria dos jogos anteriores, o Santos somou apenas três pontos até agora e ainda busca a sua primeira vitória no campeonato.

"Temos um bom elenco e condições de ganhar o título", analisou o treinador santista. "O nosso começo não foi bom porque muitos dos jogadores que contratamos se machucaram", justificou Muricy, que prefere não dar prazo para que o time volte a jogar tudo o que pode. "Esse é o tipo de coisa que não dá para fazer previsão."

O que poderá atrapalhar os planos santistas é que o time, mesmo com o astro Neymar, já não consegue se impor como fez na conquista do Campeonato Paulista e nas primeiras fases da Libertadores. Tanto que nos últimos cinco jogos em que atuou completo marcou apenas dois gols.

Ao todo - contando as vezes em que teve força máxima e formações alternativas -, o Santos não vence há seis jogos, desde o 1 a 0 sobre o Vélez Sarsfield, na Vila Belmiro, na classificação às semifinais da Libertadores, no dia 24 de maio. A rigor, a última atuação convincente santista foi na conquista do tricampeonato paulista, com a vitória por 4 a 2 contra o Guarani, no Morumbi, em 13 de maio.

O Santos ainda terá outra dificuldade para reagir no Brasileirão. Neymar, Ganso e Rafael devem ser convocados para a disputa da Olimpíada de Londres e a apresentação aconteceria em 8 de julho, fazendo com que eles desfalquem o time em até nove rodadas do Brasileirão. Por tudo isso, é fundamental não desperdiçar nenhum ponto, principalmente jogando em casa, como acontece neste domingo diante do Coritiba.