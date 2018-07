Após licença, Sérgio Baresi volta a assumir o sub-20 do São Paulo

SÃO PAULO - Durou apenas três meses a licença não-remunerada do técnico Sérgio Baresi no São Paulo. Liberado pelo clube tricolor para assumir o time profissional do Paulista, o treinador não conseguiu se firmar em Jundiaí, foi demitido, e agora volta a Cotia para reassumir o sub-20 do São Paulo.

O treinador já começou nesta segunda-feira os trabalhos à frente do time júnior do São Paulo, pelo qual ele conquistou o título estadual no ano passado e a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2010. Baresi chegou a treinar o profissional do clube no segundo semestre de 2010, mas acabou substituído por Paulo Cesar Carpegiani.

Agora, ele retorna ao São Paulo em um momento em que o clube reformula as suas categorias de base, com a contratação de Renê Simões para ser o novo diretor técnico. "Estou muito feliz por voltar ao São Paulo e continuar um trabalho que vinha fazendo há três anos. Tive todo o respaldo do mundo vindo do presidente Juvenal Juvêncio e agradeço também por todo o apoio dado pela diretoria de base do clube", afirmou Baresi.

Formado nas categorias de base do São Paulo no começo dos anos 90, o ex-zagueiro voltou ao clube do Morumbi em 2008, já para assumir o sub-20. No Paulista, ele começou seu trabalho de forma arrasadora, com um empate e quatro vitórias. Na sequência, porém, o time emendou seis derrotas seguidas e acabou demitido.