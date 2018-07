Após longa espera, Palmeiras começa 'para valer' a Libertadores

A campanha do Palmeiras na Copa Libertadores passou por seis jogos na fase de grupos, uma troca de técnicos e a vinda de reforços para chegar até esta quarta-feira, quando, às 21h45, começa a participação nas oitavas de final. A estreia no mata-mata contra o Barcelona, no Equador, marca a largada da fase decisiva da competição e dirá o quanto a preparação do clube foi correta.

No calor de Guayaquil, a equipe estreia em uma fase em que não se pode errar tanto como na etapa anterior. O Palmeiras passou como líder de seu grupo com três das quatro vitórias obtidas com gols no fim e sob muito sufoco. Agora terá pela frente um rival mais qualificado e um confronto com bem menos margem para reação.

Como o Barcelona conquistou duas vitórias fora de casa na fase de grupos, o Palmeiras entende que confiar somente no resultado da volta, dia de 9 agosto, é arriscado. "O Barcelona joga de igual para igual com qualquer equipe, tanto que fez uma grande partida contra o Botafogo. Vai ser um jogo bem difícil para nós", disse o lateral Zé Roberto.

Para chegar às oitavas de final, o Palmeiras percorreu um caminho mais conturbado do que o esperado. Há dois meses, após derrota na Libertadores por 3 a 2 para o Jorge Wilstermann, na Bolívia, a diretoria trocou de treinador e apostou no retorno de Cuca para a vaga de Eduardo Baptista. O trabalho começa a ter boa sequência só agora, após quatro vitórias seguidas no Brasileiro.

O time esperava ter ido ao Equador com mais opções para definir a escalação. O Palmeiras contratou e inscreveu quatro novos reforços para a competição, mas nenhum para o setor prioritário. A diretoria tentou trazer os atacantes Richarlison e Diego Souza, em investidas fracassadas durante as últimas das seis semanas de pausa no calendário da competição.

Como sonha com o título e se vê em posição de favoritismo em comparação ao adversário, o Palmeiras aposta que a experiência do elenco pode ajudar a desequilibrar o confronto. “Ajuda muito ter jogadores que já conhecem a competição, que já ganharam. Agrega muito para jogos como o que vamos ter. Além de você precisar entrar 100% concentrado, a experiência ajuda”, disse Zé Roberto, que completa 43 anos nesta quinta.

Cuca definiu a escalação em treino fechado no local da partida, na noite de terça. Uma possível surpresa é a colocação do volante Tchê Tchê como lateral-esquerdo.

O jogador treinou nesta função na segunda-feira pela manhã, antes da viagem ao Equador. Egídio, que é lateral de origem, sequer viajou. Após estrear no sábado, o volante Bruno Henrique deve ser titular.

O Barcelona adotou programação parecida ao Palmeiras no último fim de semana. Escalou apenas os reservas pelo Campeonato Equatoriano. "Nossa prioridade é a Libertadores. Por isso nos programamos para medir forças com o Palmeiras", disse o treinador da equipe, Guillermo Almada.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA-EQU X PALMEIRAS

BARCELONA-EQU: Banguera; Velasco, Aimar, Arreaga e Pineida; Minda, Oyola e Díaz; Esterilla, Jonathan Alvez e Ayoví. Técnico: Guillermo Almada.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Mina, Luan, Zé Roberto (Juninho); Bruno Henrique, Tchê Tchê e Guerra; Dudu, Róger Guedes e Willian. Técnico: Cuca.

Juiz: Patricio Loustau (ARG)

Local: Monumental Isidro Romero Carbo

Horário: 21h45

Na TV: Globo e Fox