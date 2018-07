Após longa espera, Wellington Paulista admite ansiedade por estreia no Flu Finalmente com seu contrato regularizado junto à CBF, Wellington Paulista admite que está ansioso com a possibilidade de poder estrear pelo Fluminense neste sábado, contra o Grêmio, às 18h30, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contratado junto ao Coritiba, o atacante já está treinando há mais de 15 dias no clube, mas questões burocráticas atrasaram a sua inscrição na entidade que comanda o futebol nacional.