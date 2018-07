Após longa negociação, Buffarini acerta com o São Paulo

Sonho antigo do São Paulo, antes mesmo da chegada do técnico Edgardo Bauza, o lateral-direito e volante Julio Buffarini é o novo reforço do clube. Após longas conversas, ficou acertada a contratação do jogador por 2 milhões de dólares (R$6,5 milhões) e ele deverá assinar contrato válido por três temporadas.

O acerto ocorreu nos últimos minutos da terça-feira, próximo do fechamento da janela de transferências para atletas que atuam no exterior. Antes de falar “sim”, o San Lorenzo recusou duas propostas do São Paulo. A primeira era por 300 mil dólares. Depois o valor subiu para 1,4 milhões de dólares até que chegou na quantia aceita pelos argentinos.

O São Paulo ainda aguarda o aval da Fifa para confirmar o acerto com o jogador. O clube alega ter ocorrido uma divergência no sistema de registro de atleta da entidade que controla o futebol, mas a tendência é que tudo seja solucionado nos próximos dias. Através de seu site oficial, o clube confirmou também o acerto com o atacante Andrés Chávez, do Boca Juniors.

Buffarini tem 27 anos e antes de jogar no San Lorenzo, onde estava desde 2012, atuou pelo Ferro Carril Oeste, Atlético Tucumán e Talleres. Ele foi campeão argentino (2013), da Libertadores (2014) e da Supercopa Argentina (2015) sempre pelo San Lorenzo, onde era um dos jogadores mais admirados pelos torcedores.

Antes do acerto com o lateral, o São Paulo já havia contratado o atacante Chávez, do Boca Junior. Ele chega por empréstimo de um ano e com a missão de tentar ajudar Gilberto na missão de substituir Calleri e Alan Kardec, que deixaram o clube, e Ytalo, que sofreu uma lesão no joelho e não joga mais neste ano.

Com a contratação dos dois argentinos, o São Paulo deve encerrar a procura por reforços. O clube ainda pode acertar com jogadores sem clube ou que atuam no futebol brasileiro e não tenham feito sete jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro.