Após longa negociação, Cruzeiro deve vender Lucas Silva ao Real

O que parecia mais uma das especulações dos jornais esportivos madrilenhos está perto de se concretizar como transferência. Nesta quinta-feira, Cruzeiro e Real Madrid se aproximaram de um acordo para que o volante Lucas Silva, um dos destaques da equipe celeste, se junte a astros como Cristiano Ronaldo e Karin Benzema no Santiago Bernabéu.

Durante a tarde, o vice-presidente do Cruzeiro, Márcio Rodrigues, concedeu entrevista à ESPN Brasil e admitiu que a negociação estava "praticamente fechada". Depois de semanas de negociações, o Real Madrid teria aumentado a oferta por Lucas Silva para repor a possível saída de Ilarramendi, que tem proposta do Athletic de Bilbao.

O volante, de 21 anos, sequer treinou com o elenco à tarde, mas ficou na Toca da Raposa para acompanhar de perto a negociação. Especula-se que a transferência gire em torno de 15 milhões de euros, mas o Cruzeiro tem apenas 30% dos direitos econômicos de Lucas Silva. O restante é fatiado entre o próprio jogador e investidores.

A se confirmar a saída do volante - o que pode acontecer ainda nesta quinta-feira -, o Cruzeiro terá perdido o seu quarto titular da conquista do bicampeonato brasileiro. Antes dele já foram negociados o lateral-esquerdo Egídio, o meia Ricardo Goulart e o atacante Marcelo Moreno. Samudio, Dagoberto e Borges, também importantes na conquista, também foram embora.

Everton Ribeiro teria uma proposta de um clube dos Emirados Árabes Unidos, que oferece um salário desproporcional aos padrões brasileiros. O meia, porém, treinou normalmente nesta quinta-feira, municiando um ataque formado pelo colombiano Riascos e o centroavante Leandro Damião, ambos recém-contratados.

Para o lugar de Ricardo Goulart, já chegou o meia De Arrascaeta, uruguaio de 20 anos, que desembarcou mais cedo em Belo Horizonte e será apresentado na sexta-feira. Para a lateral-esquerda, o clube negocia com Pará, do Bahia, e Mena, do Santos. Ambos podem ser contratados, uma vez que Breno Lopes é a única opção do elenco.