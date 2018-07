Após longa viagem, Atlético faz primeiro treino no México

Por conta do cansaço do jogo da véspera e da viagem, o técnico Levir Culpi dividiu o grupo em dois e manteve os titulares no hotel, onde fizeram atividades regenerativas. Entre eles estavam o lateral Marcos Rocha, o atacante Carlos e o zagueiro Leonardo Silva, que reclamaram de dores após o jogo contra o Cruzeiro e ainda são dúvidas para a partida desta quarta. Os reservas treinaram no gramado do campo social do Atlas.

Nesta terça, titulares e reservas vão fazer o treino de reconhecimento do gramado do Estádio Jalisco às 20 horas (22 horas no horário de Brasília). A partida está marcada para as 22 horas (de Brasília) desta quarta. Em terceiro lugar no Grupo 1, o Atlético precisa da vitória para seguir com chances de avançar às oitavas de final.